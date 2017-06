'Game of Thrones': Se filtran nuevas imágenes de la temporada 7 [VIDEO y FOTOS]

'Game of Thrones' es la serie del momento y buena parte del planeta está esperando por quién será el verdadero heredero al 'Trono de Hierro'. HBO España acaba de publicar un video donde se puede apreciar nuevas imágenes de 'Juego de Tronos'.



Solo unos cuantos privilegiados pudieron ver de primera mano el insólito video de 'Game of Thrones'. En imágenes se puede ver a Arya Stark preguntando por qué abrieron la puerta y si están listos para lo que verán.



La guerrera Arya Stark hace jurar a los presentes que no contarán nada de lo que verán y comienza el clip de 'Game of Thrones'. En imágenes se puede ver los detrás de cámaras donde aparecen Jon Jon Snow, Dracarys, Tyrion y más personajes de la exitosa serie de HBO.



Game of Thrones

Como se recuerda, los spoilers de 'Game of Thrones' están invadiendo las redes sociales. Algunos cuentan que ya se filtró todo el guión de la serie. También se volvió tendencia en Twitter el verdadero nombre de Jon Snow.



Solo queda esperar por las nuevas sorpresas que traerá 'Game of Thornes' a todos sus fanáticos. Lo único que se sabe es que todos tendrán que unirse para poder hacer frente a lo Caminantes Blancos que están por destruir todo lo que se encuentre a su paso. ¿Podrán Lannister y Stark trabajar juntos?