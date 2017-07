El nuevo episodio de Game of Thrones traerá más de unas sorpresa para el deleite de todos los hinchas de la serie más viste de los últimos años. El episodio 7x04 de Juego de Tronos iniciará en Desembarco del Rey y tendrá como protagonista Cersei Lannister.



Desembarco del Rey:



Cersei Lannister tendrá que conversar a Tycho Nestoris, representante del Banco de Hierro para que le preste dinero y poder hacer frente a sus enemigos. Cersei Lannister manifiesta que ellos son los que estabilizarán Poniente y que deben de meter a los Targaryen. ¿Qué hará con tanto dinero Cersei Lannister en Game of Thrones?



Invernalia:



Arya Stark llega a Invernalia para reencontrarse con los suyos. La primera sorpresa que sucede en el episodio 7x04 de Game of Thrones es que Meñique le regala una daga a Bran ( Sí, la misma daga con la que se quiso asesinar)



La despedida Meera fue la acompañante de Bran durante varias temporadas y tendrá que decir adiós. Así es, Bran y Meera tiene que despedirse en el nuevo episodio de Game of Thrones. Bran cambió por completo en la cueva del Cuervo de tres ojos. Todo indica que tendrán una adiós muy frío como Invernalia.



Arya Stark



La guerrera Arya tendrá un problema al tratar de entrar al castillo de su familia porque nadie la reconoce. Arya y Sansa se reencuentran para fundirse en un gran abrazo. Bran, Sansa y Arya vuelven a ver donde en el Arciano.



Bran le entrega a Arya la daga que le regaló Meñique ( La daga está hecha de acero valyrio) Este dato indica que Arya se enfrentaría a un caminante en la temporada 8 de Game of Thrones. ¡Eso será brutal!



Arya le llama la atención la postura y el porte de Tar O Brien y decide conocerla más. Arya le pide a Tar O Brien que entrenen juntas. Brien va con cuidado pero se da cuenta que la pequeña Arya puede matarla sin ningún problema y comienza el entrenamiento en serio.



Por su parte Sansa se queda impresionada por el poderío y destreza que tiene su hermana menor. Meñique no toma a bien que Arya tenga tanta garra para las batallas y comienza a envenenar el corazón de Sansa para que esté en contra de su hermana.

Rocadragón:



Missandei es interrogada por Daenerys sobre su amorío con Gusano Gris y esta le responde: "Muchas cosas". En otra escena, Daenerys y Jon entran a una caverna de vidriagón y encuentran unas pinturas de los Niños del Bosque con los Primero Hombres y también se puede ver al Rey de la Noche en Game of Thrones.



Daenerys acepta la existencia de los caminantes pero le dice a Jon que si quiere su ayuda él tendrá que doblar rodilla ante ella. ¡Qué especial esta reina!



El asalto a Roca Casterly sale totalmente mal y Tyrion y Varys habla con Daenerys y le dice la terrible noticia. Es en ese momento que la Rompedora de Cadena decide ir a terminar con todas las tropas de los Lannister.



Theon Greyjoy llega a Rocadragon y, lejos de ser bien recibido, Jon lo coge del cuello y le dice que no lo mata porque ayudó a Sansa en su momento.

Drogon es herido por el Escorpión



Tras el asalto de Alto Jardín, los Lannister y los soldados de Daenerys se enfrentan contra a muerte. Drogon es herido por una de las lanzas del Escorpión que es manejado por Bronn.



Daenerys cae al suelo y se preocupa por la salud de Drogon. Jaime Lannister aprovecha la oportunidad para matar a Daenerys pero es detenido por Drogon que lo ataca con una llamarada. Bronn llega en el momento justo y salva a Jaime y termina el episodio 4 de temporada 7 de Game of Thrones.