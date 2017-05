El Gran Show: Carloncho acusa de 'clasista' al jurado [VIDEO]

‘Me voy feliz’, dijo Carloncho tras su eliminación en El Gran Show porque se divirtió mucho y pudo tener nuevos amigos. Sin embargo, quedó inconforme con el jurado y lo calificó de ‘clasista’.



“Me voy feliz porque me he divertido mucho en las galas, no tuve roches con nadie. Intenté tener actitud en la última gala caracterizando a Gloria Trevi y ni por eso me subieron el puntaje de 7”, comentó Carloncho.



Además, añadió que el jurado no cumple bien su rol. “La semana pasada se equivocó eliminando al ‘Cuy’ y volvió a pedido de Gisela. Para mí es un jurado clasista, hay gente acomplejada, que por tener un saquito se creen más”, finalizó Carloncho.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.