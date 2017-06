Carlos ‘Coto’ Hernández no rechazó la posibilidad de llevar como refuerzo a Leslie Shaw, en caso quede sentenciado en el Primer Campeonato Mundial de Baile de ‘El gran show’.



“Somos amigos, nada más. Podría ser para que me refuerce, Leslie Shaw es muy buena bailarina, pero no sé cómo estará su agenda. Espero no caer en sentencia, tengo que enfocarme en el baile y dar todo”, señaló 'Coto' Hernández en ‘Estás en todas’.

Michelle Soifer y Coto Hernández