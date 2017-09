'El Gran Show: La Revancha': Melissa Klug se convirtió en Rubí y desbordó sensualidad

Melissa Klug se preocupó por salir de la sentencia. Está decidida a quedarse, al menos, una gala más en 'El Gran Show: La Revancha'. La 'chalaca' fue la segunda en presentar su baile y realizó una sexy coreografía: Rubí.

Acompañada de su pareja sentimental y de baile, Italo Valcárcel, Melissa Klug se movió a penas de escuchó "Es una descarada, por ser la más hermosa. No tiene casi nada pero le gusta la vida cara...".

A Melissa Klug no le costó desbordar sensualidad en esta presentación. El jurado de El Gran Show la felicitó por estar más ligera durante los pasos de baile. Sin embargo, algunos comentarios de Carlos Cacho no fueron sutiles.

Melissa Klug también tuvo la compañía del actor Sebastián Rubio. El joven actor dejó de lado su papel en 'De vuelta al barrio' y también acompañó a la mamá de las 'Chicas Klug'.

Quien hizo su presentación minutos después, fue el futbolista Aldo Olcese. A él no le fue bien desde el inicio de la canción, tuvo problemas con la puerta, no pudo abrirla y se perdió en los pasos. Tardó varios segundos en conseguir el ritmo, pero no fue suficiente.

Melissa Klug baila como Rubí

