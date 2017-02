“Halt and Catch Fire” regresa a AMC para su tercera temporada [VIDEO y FOTOS]

“Halt and Catch Fire” regresa a AMC para su tercera temporada el 27 de febrero a las 9:00 p.m. El aclamado drama sigue los próximos pasos de “Mutiny” el emprendimiento tecnológico de Donna y Cameron, desde que deja Texas hasta que se hace un lugar en las grandes ligas de California.



“Halt and Catch Fire” es una producción de AMC Studios y está ambientada mediados de los años 80, en el creciente mundo de las computadoras personales y se centra en cuatro protagonistas que buscan la innovación frente a un mercado en feroz crecimiento. La tercera temporada, retoma la historia en Marzo de 1986, mes en el que Mutiny deja Texas para jugar en las grandes ligas de Silicon Valley y acompaña a Donna (Kerry Bishé) y a Cameron (Mackenzie Davis) en su búsqueda por una nueva idea que mantenga a Mutiny a flote. Pero la colaboración de un nuevo socio hará que la pareja se ponga a prueba.



Gordon (Scoot McNairy) sigue peleando por encontrar su lugar dentro de Mutiny, compañía que es propiedad de su esposa; mientras que Joe McMillan (Lee Pace) continúa construyendo su imperio, reinventándose a cada paso, con una estrategia que dejará atónito a todo el Valley y que lo forzará a reencontrarse con sus viejos socios. Junto a Pace, McNairy, Bishé, Davis y Toby Huss en el papel de John Bosworth, la tercera temporada incluye a Annabeth Gish como Diane Gould, una inversionista de alto riesgo de Silicon Valley y a Manish Dayal en el papel de Ryan Ray, un programador talentoso y sumamente ambicioso.



“La temporada anterior fue bien recibida por la crítica y creemos que la nueva hará que la serie alcance un nuevo nivel. Aunque una narrativa fuerte y concentrada en las nuevas tecnologías seguirá siendo el foco de los nuevos diez episodios, la tercera entrega mantendrá el eje emocional y psicológico de Joe, Cameron, Godron, Donna y Bosworth,” aseguran los showrunners y productores ejecutivos Christopher Cantwell y Christopher C. Rogers. “La primera temporada se concentró en episodios dentro de salas de reuniones dentro de corporaciones, y la segunda narró el albor de un emprendimiento. Este año veremos los peligros de una prometedora start-up esforzándose por conseguir un espacio junto con las grandes figuras de un mercado tan ferozmente competitivo como lo es Silicon Valley. Si en su momento Mutiny era una mezcolanza de jóvenes programadores con un potencial ilimitado, ahora la compañía se encuentra en plena adolescencia, luchando por alcanzar la ‘adultez’ corporativa en un mundo donde su futuro está lejos de ser regalado”.



Con las dos temporadas anteriores, “Halt and Catch Fire”, recibió una cuantiosa cantidad de críticas positivas. The Hollywood Reporter alabó su “excelente guión, impactantes actuaciones y una cinematografía notable” mientras que US Magazine la describe como una “sorprendente y emocionante drama techie”. The New Yorker aclamó su “efectiva capacidad de volver fascinante una posiblemente aburrida época de la historia” y finalmente RogerEbert.com concluyó que es “uno de los mejores programas de toda la TV que logra captar las fallas humanas que afectan la construcción personal de un negocio y de una vida. Es tan incisiva que logra desmenuzar la competencia ciega, unas desgarradoras inseguridades y la siempre existente duda y ansiedad de cada personaje”.



La serie fue creada por Cantwell y Rogers con la producción ejecutiva a cargo de ambos y de Mark Johnson (“Breaking Bad”, “Rectify”, Diner, Rain, Man) y Melissa Bernstein (“Breaking Bad”, “Rectify”) para Gran Via Productions.



