Yo Soy: Sorprendió con imitación doble de Hannah Montana y Miley Cyrus, pero... [VIDEO]

Un divertido momento se vivió este viernes en Yo Soy cuando una de las aspirante se presentó en el casting para hacer una doble interpretación. Paloma Flores se convirtió en el escenario tanto a Miley Cyrus como a su personaje Hannah Montana.

La joven de 16 años animó mucho al público de Yo Soy cuando interpretó uno de los temas característicos del personaje de Disney, pero las cosas llegaron a su clímax cuando se quitó la peluca rubia para interpretar a Miley Cyrus en su faceta más adulta con 'Party in the U.S.A.'.

Pese a ello, Ricardo Morán cortó su presentación para dar su veredicto en Yo Soy: "Qué sorpresa que has venido preparada, caracterizada, que tu audición haya tenido dos partes, que hacías ambos personajes... Sin embargo, a mí me parece que has estado bastante desafinada en las dos interpretaciones".

El baldazo de agua fría para Paloma fue seguido por el breve alivio que le dió el voto a favor de Katia Palma en Yo Soy: "Yo opino que definitivamente, el personaje de Miley Cyrus va más con tu personalidad, por el desenvolvimiento en el escenario y creo que los nervios, por esas desafinadas que ha escuchado Ricardo, es un poco por la euforia, por la emoción de estar en un programa en vivo. Siento que si hay alguien que te corrige técnicamente lo podrías lograr y yo te voy a decir que sí".

Pero fue Maricarmen Marín la que sentenció a la imitadora de Miley Cyrus en Yo Soy y le dijo que tiene mucho talento y que se prepare mejor con todo lo que le marcaron para que se vuelva a presentar en una próxima temporada.