Tensión se vivió este martes en el set de 'Combate' cuando las examigas Ivana Yturbe y Luciana Fuster se dijeron de todo luego de los problemas que tuvieron a causa de Mario Irivarren. Las modelos esperaban conocer a qué equipo pasarían en esta temporada, pero las cosas se salieron de control.

Todo se desató porque Renzo Schuller quiso 'picarlas' un poco y les recordó este episodio. El conductor de 'Combate' le dijo a Ivana Yturbe y Luciana Fuster que eran amigas y que ahora no se pueden ni ver por Mario Irivarren.

Al oír hablar de su ex, Ivana Yturbe no se contuvo más y dijo en el set de 'Combate': "Yo prefiero no tener cerca a personas que no me suman, porque las amigas tienen códigos".

Luciana Fuster no se dejó y le respondió a Ivana Yturbe: "Si fuera cierto ese rumor, primero me tendría que gustar la persona relacionada... Tiras la piedra y escondes la mano". La respuesta dejó a su rival con cara de pocos amigos.

Ivana Yturbe y Luciana Fuster se atacaron con todo en 'Combate'.

Tras este áspero cruce de palabras, la definición de los equipos para ambas continuó en 'Combate'. Ivana Yturbe pasó a formar parte del equipo verde y como era de esperarse, Luciana Fuster se convirtió en integrante del equipo rojo. Todo indica que se vienen más enfrentamientos entre las examigas.

