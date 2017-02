Gino Assereto fue el último jale de 'Combate' Comando. El guerrero histórico decidió sumarse a las filas de ATV y aceptar la propuesta del programa de competencia.

Gino Assereto se presentó en el programa 'Cuéntamelo Todo' para hablar de su ingreso a Combate, su relación con Jazmín Pinedo, la rivalidad con Michelle Soifer y el supuesto 'affaire' con Karla Tarazona.

Sí, leíste bien Trome. Karla Tarazona y Gino Assereto despertaron varios rumores sobre una corta relación entre ellos hace ya más de 4 años, cuando el actual combatiente se hacía conocido en el mundo de Chollywood.

En conversación con el panel de Cuéntamelo Todo, Gino Assereto fue interrogado por Santi Lesmes, quien lanzó la pregunta directo y sin anestesia. La pareja de Jazmín Pinedo decidió aclarar el asunto que lo involucraba con Karla Tarazona.

"No, yo creo que las cosas siempre estuvieron claras. Siempre se habló, se habló, se habló pero creo que se mantuvo una amistad y una relación amical. Lo que pasa es que estuve en un reality en donde se habló mucho, salieron muchas cosas en la prensa y en ese momento, no sé si la inexperiencia que yo tenía en la Tv hizo que no supiera cómo manejar la situación", declaró Gino Assereto en conversación con Cuéntamelo Todo.

Sin embargo, los panelistas continuaron mencionando a Karla Tarazona y Gino Assereto pidió que dejen de hablarle de ese tema y guarden respeto por la actual relación que mantiene con Jazmín Pinedo y sobretodo por la hija de ambos.

"Yo entiendo el trabajo. Entiendo que quieran hacerme preguntas pero yo creo que ya estoy dejando las cosas claras y siguen hablando del tema y quiero pedir un poco de respeto más que todo a lo mío ¿entiendes?", declaró Gino Assereto en Cuéntamelo Todo.

