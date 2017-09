Juliana Oxenford denuncia que joven la maltrató en estacionamiento, pero en Twitter le dicen todo esto

La mediática Juliana Oxenford usó su cuenta de Twitter para denunciar el maltrato que sufrió por parte de una trabajadora de un estacionamiento. El hecho ocurrió en el supermercado Wong, de Malecón Balta, en Miraflores, según señaló la periodista en la red social.



"Si con este gesto atiende, no se imaginan el trato de esta señorita. De terror. Esto en el estacionamiento de Wong de Balta", escribió Oxenford junto a una fotografía donde se ve claramente el rostro de la joven empleada que supuestamente la maltrató.



Ante su denuncia, muchos usuarios de Twitter la respaldaron: "Quien ha trabajado con gente sabe que trabaja con miles de genios. Pero la aptitud cordial no la puedes perder. Eso es propio".



Si con este gesto atiende, no se imaginan el trato de esta señorita. De terror. Esto en el estacionamiento de Wong de Balta. pic.twitter.com/deSiFDMjj6 — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 24 de septiembre de 2017

"Todos tenemos malos días, pero no es justo tratar mal a los clientes. Ella como trabajadora de servicio al público sabe cómo tratar", escribió otra usuaria en apoyo a Juliana Oxenford.



Sin embargo, algunos le indicaron que debería tener más empatía con los demás. "Ocho horas diarias metida en una cabina en un estacionamiento... a veces es bueno ponerse en los zapatos del otro. Un ratín, aunque sea", escribió @paolamiglio.



"Te imaginas cuanta gente va por ahí con genios distintos y ella tiene que aguantar, te estresarías verdad?? a todo el mundo no le vas a sonreír", indicó otro usuario. A lo que Juliana respondió: "No tengo la culpa de su mal genio. Menos si me ve con una niña en el auto".



En tanto, otros usuarios le reclamaron que sea más precisa, pues Oxenford no contó detalles de lo ocurrido. El hecho es que la periodista publicó su queja y la foto de la trabajadora en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 1 millón de seguidores. "Si la sacan será por no cumplir bien su trabajo", señaló en otro tuit.



Finalmente, Oxenford indicó que no callará un maltrato y que como cualquier clienta tiene derecho a exigir que la traten bien.



"Leo y me asombro de tanta gente que prefiere soportar un maltrato antes de hacerlo público ya que ahora las redes lo permiten. En fin", agregó.