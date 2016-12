Julieta Rodríguez: ¿Por coqueta filtraron polémico audio donde llama a peruanos 'cholos de mie...'? [VIDEO]

¿Venganza? Julieta Rodríguez no está atravesando por un buen momento luego que se difundiera un audio en donde se le escucha utilizar calificativos despectivos hacia los peruanos como 'horrorosos', 'de cuarta', 'marginales'.

Mucho se ha especulado sobre quién habría filtrado el audio de Julieta Rodríguez. Según contó su exrepresentante, Jesús Orellana, una chica reality podría haber sido la autora del hecho por una cuestión de celos laborales. Sin embargo, nunca se comprobó esta versión.

Luego, hubo cierta controversia tras escuchar las declaraciones de Zumba en Hola a Todos, en donde señaló que le había advertido a Julieta Rodríguez y otras argentinas que tengan cuidado con las amistades que tenían pues un hombre que es conocido por 'meterse' en temas de terceros pudo filtrar el audio.

Sin embargo, Georgette Cárdenas contó en el programa 'Espectáculos', que ella tenía entendido que en el grupo de Whatsapp había una chica reality que tenía cierto resentimiento contra Julieta Rodríguez porque la rubia se había mostrado muy coqueta con su novio.

Julieta Rodríguez ¿coqueta?

"A mí me habían contado una versión: había una chica que estaba resentida con Julieta porque ella había estado coqueteando con su pareja. Por venganza dijo: 'esta no se me escapa' y pum, lo pasó", declaró Georgette Cárdenas sobre Julieta Rodríguez.

Ernesto Jiménez comentó que había escuchado esa versión pero el nombre de la implicada siempre es diferente. Además, se especuló que el grupo de Whatsapp en donde estaba Julieta Rodríguez ya no existiría.

El polémico audio de Julieta Rodríguez

Algunos portales se han arriesgado a manifestar que Julieta Rodríguez será deportada del Perú. Sin embargo, existen procesos que deben cumplirse, pese a que ese sea el pedido de gran parte de peruanos.

Tras el escándalo generado por las declaraciones de Julieta Rodríguez, el Departamento de Extranjería y Migración decidió citarla para analizar si su situación legal se encuentra en regla.

Julieta Rodríguez citada por Extranjería

