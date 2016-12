Luego que se difundiera un supuesto audio de Julieta Rodríguez en donde califica a los peruanos de 'horrosos', 'cholos de m' e 'indios marginales', Facundo González decidió pronunciarse al respecto.

El integrante de Esto Es Guerra empleó su cuenta Twitter para referirse a lo sucedido. Recordemos que Jazmín Pinedo contó que el audio se compartió en el Whatsapp grupal de los chicos reality y que uno de los que discutió fuertemente con Julieta Rodríguez fue Facundo González.

Ahora, el conocido 'guacho' compartió este mensaje claro y directo: "Uno no puede ser malagradecido con el país que te da de comer. Que pena ver esto no sé qué tenés en la cabeza...", escribió en su cuenta Twitter Facundo González.

En el audio se escucha que la argentina estaba pasada de copas pues una voz en off le pide que se calle en repetidas ocasiones. Ricardo 'Zorro Zupe', amigo de la argentina, contó que el audio de Julieta Rodríguez está circulando desde la semana pasada y que es lamentable que la argentina hable de esa manera del país que le da trabajo.

Este es el audio de Julieta Rodríguez

A través de sus redes sociales, Xoana González arremetió contra Julieta Rodríguez y manifestó que es una vergüenza que la participante de Combate se refiera así a las personas del país que le da de comer.

"¿Cómo vas a hablar así de la gente que te da de comer? me siento avergonzada de que sea argentina! HUMILDAD ante todo! Además ni que fuéramos barbies: Nos sacan el tinte y nos llevan a Argentina y no somos nadie... Vergüenza ajena que sea de mi país, PERÚ nos abre las puertas y nos tratan increíble y ¿pagar así? Vergüenza me da", indicó Xoana González a través de sus cuentas en redes sociales.

