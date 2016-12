¡Indignante, lo de Julieta Rodríguez! Un audio está circulando en redes sociales en donde se escucha a una mujer argentina usar calificativos despectivos contra los peruanos como 'horrosos', 'cholos de m' e 'indios marginales' ¿De quién se trata?

Al parecer se trata de Julieta Rodríguez, la participante de Combate. En el audio se escucha que la argentina estaba pasada de copas pues una voz en off le pide que se calle en repetidas ocasiones. Si hasta hace poco era conocida por sus fotos en SoHo, ahora su popularidad se marchita con todo esto.

Según Jazmín Pinedo, ese audio fue compartido en un grupo de Whatsapp en donde también están otros chicos reality y muchos de ellos se indignaron por lo que habría dicho Julieta Rodríguez.

Este es el indignante audio.

Ricardo 'Zorro Zupe', amigo de la argentina, contó que el audio de Julieta Rodríguez está circulando desde la semana pasada y que es lamentable que la argentina hable de esa manera del país que le da trabajo. Las críticas no demoraron en llegar. Primero fue su compatriota, la no menos conocida Xoana González. A la ola de cuestionamientos se sumó el también argentino Facundo González, de Esto es Guerra. Ambos no dudaron en condenar las palabras de su compatriota.

Sin embargo, Zorro Zupe consideró como una 'traición' que el audio de Julieta Rodríguez haya salido a la luz cuando se compartió en un Whatsapp privado.

Así fue la reacción de Julieta Rodríguez.

La producción de 'Espectáculos' intentó comunicarse con Julieta Rodríguez para que responda sobre el audio en donde insulta a los peruanos. La participante de Combate solo atinó a contestar el teléfono, escuchar toda la pregunta de la reportera y luego colgar la llamada.

Expulsan a Julieta Rodríguez de Combate

En la edición de Combate este lunes, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller confirmaron la decisión de expulsar inmediatamente a Julieta Rodríguez del reality de competencia a causa de estos desafortunados comentarios en los que califica a los peruanos de "cholos", "horrorosos" o "indios marginales".

Los conductores de Combate anunciaron esto casi al final de la edición luego de que Julieta Rodríguez brillara por su ausencia a causa de las inevitables sanciones que se le venían encima por estos calificativos que muchos presumen que lanzó en estado de ebriedad.

