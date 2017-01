Julieta Rodríguez no se irá del Perú: "Es mi lugar en el mundo" [VIDEO]

Julieta Rodríguez contó en el programa 'Tengo algo que decirte' que el polémico audio donde dice frases como 'indios marginales', 'cholos de mie...' y 'peruanos de cuarta' fue dirigido a dos de sus amigos: Leo Alván y Ruth Kruger.

La argentina le ofreció disculpas en reiteradas ocasiones a sus dos amigos. Julieta Rodríguez manifestó que después del audio que envió también les escribió para que la perdonen por los fuertes calificativos que usó en su contra.

Sin embargo, Julieta Rodríguez dijo que lo único que ella pedía era que los peruanos la perdonemos por el audio que se difundió porque, según ella, el material fue sacado de contexto y nunca se le dio la oportunidad de mostrar toda la conversación.

Pero no solo eso. Julieta Rodríguez también contó en Tengo Algo que decirte que lo que ella pedía era que cesen las amenazas en su contra y que no puede salir a la calle sin usar peluca o lentes negros porque las personas le gritan ofensas y le piden que se vaya del país.

Pese a que ahora no cuenta con un trabajo porque fue separada del reality Combate, Julieta Rodríguez no tiene planes para irse del país. Según ella, el Perú es su 'lugar en el mundo' y espera el perdón de los peruanos para seguir trabajando.

"La gente siempre me trató super bien y yo me siento muy feliz en este país y no veo como una posibilidad irme porque es el lugar que yo elijo para estar. Es mi lugar en el mundo", declaró Julieta Rodríguez en Tengo Algo que decirte.

Julieta Rodríguez no tiene planes de irse del Perú

