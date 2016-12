Julieta Rodríguez: Mariella Zanetti y Pancho Rodríguez discuten en vivo por disculpas de la modelo [VIDEO]

Mariella Zanetti y Pancho Rodríguez se vieron enfrascados en una tensa discusión luego que la exvedette se burlara de las disculpas públicas que ofreció Julieta Rodríguez en el programa Hola a Todos.

¿Qué pasó? Luego que Julieta Rodríguez enlazara con el programa para reiterar su arrepentimiento tras el polémico audio en donde se le escucha utilizar fuertes calificativos contra los peruanos, Mariella Zanetti dijo que no le creía ni una palabra.

"Es un recurso muy bajo salir y llorar así. Dar pena. ¿Qué mensaje estamos dando? Ofendan, cometan los delitos que quieran, salgan después y lloren, arrepiéntanse llorando. ¿Ese es el mensaje que damos?", declaró Mariella Zanetti.

El polémico audio de Julieta Rodríguez

Ante esto, Pancho Rodríguez, participante de Combate, defendió a Julieta Rodríguez, señalando que no hace ningún bien burlarse del dolor de la argentina quien ya ofreció disculpas.

"La señito Mariella dijo que era un mal recurso de Julieta el llorar. ¿Qué sería un buen recurso? ¿De eso se trata? ¿De recursos? Es humana, cometió un error. Yo creo que el mal recurso es el de la señito Mariella imitarla y burlarse de que está llorando. Somos seres humanos, tenemos sentimientos. Se equivocó", declaró Pancho Rodríguez en Hola a Todos.

Pancho Rodríguez y Mariella Zanetti se enfrentan

Pero ahí no quedó todo. El participante de Combate señaló que con las declaraciones de Mariella Zanetti, la ex vedette no representaba ni el cinco por ciento de la población peruana.

"Usted ha hablado toda la mañana. Si consideramos que en Perú hay al menos unos 30 millones de habitantes, le aseguro que usted es no representa ni al dos por ciento de la población peruana por lo mismo (...) Me causa una sensación de rechazo escuchar lo que dice usted de la forma en la que se expresa", declaró Pancho Rodríguez.

Ante esto, Mariella Zanetti no se quedó callada y declaró que ella no representa a nadie y solo daba su opinión como peruana sobre el tema de Julieta Rodríguez.

"No me interesa tu opinión. Si estás ahí y te parece que es una burla lo que yo hice, pues ella se burló de todos los peruanos y yo sí creo que llorar es un recurso muy bajo porque ella lo que debió haber hecho es salir a pedir (sic) perdón no necesariamente llorando pero con palabras fuertes y claras", declaró Mariella Zanetti en Hola a Todos.

