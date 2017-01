Julieta Rodríguez reveló el nombre de las dos personas a quienes llamó 'cholos de mie...' [VIDEO]

Julieta Rodríguez se sentó en el set de Tengo algo que decirte y habló para dar más detalles sobre el polémico audio en donde se le escucha usar fuertes calificativos como 'indios marginales', 'cholos de mie...', 'peruanos de cuarta', entre otras palabras.

Al inicio del programa, Julieta Rodríguez le pidió disculpas a las dos personas a las que se refirió en el audio: sus amigos Ruth y Leito. La argentina señaló que ella también había sido agredida con mensajes insultantes y que el audio fue sacado de contexto.

Julieta Rodríguez contó que ofreció disculpas en el grupo de Whatsapp, sin embargo señaló que ella recibió una serie de mensajes agresivos después de haberse disculpado. En el programa Tengo algo que decirte mostró algunos de los mensajes que ella recibió.

Julieta Rodríguez consideró de 'raro' que Facundo González escribiera un mensaje en Twitter atacándola cuando él estaba al tanto de la conversación y además escribió en el grupo de Whatsapp.

Recordemos que el integrante de Esto Es Guerra empleó su cuenta Twitter para referirse a lo sucedido. "Uno no puede ser malagradecido con el país que te da de comer. Que pena ver esto no sé qué tenés en la cabeza...", escribió en su cuenta Twitter Facundo González.

En el mensaje mostrado por Julieta Rodríguez se ve cómo Facundo González con el nombre 'Wacho' también comentó e incluso hizo una broma sobre el tema.

Julieta Rodríguez no quiso compartir sus sospechas sobre quién pudo difundir el polémico audio. Entre las figuras públicas que estaban dentro del grupo Whatsapp estaban Macarena Gastaldo, Fiorella Alzamora, Facundo González, entre otros.

La modelo contó que ella no tiene trabajo en la actualidad y que ATV no le dio la oportunidad de defenderse y mostrar todos los mensajes que se dieron en la conversación. Julieta Rodríguez también manifestó que esta navidad no pudo viajar a Argentina y tuvo que pasarla sola en el Perú.