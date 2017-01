"Julieta Rodríguez ya ha pagado", dice la mamita de la modelo argentina [VIDEOS]

Patricia Ferrero, mamita Julieta Rodríguez, habló con el programa 'Amor de Verano' para defender a su hija tras el escándalo por el polémico audio que se difundió en redes sociales.

Recordemos que Julieta Rodríguez no ha sido expulsada del Perú por los audios en donde insulta a un par de amigos y los llama 'cholos de mie...', 'indios marginales' y 'peruanos horrorosos', sino por un problema en la documentación que presentó en Extranjería.

Al parecer, la mamita de Julieta Rodríguez todavía no tenía claro todo el tema, pero igual defendió a su hija ​de todos los 'ataques' que ha recibido desde que se difundió el audio.

"(...)Es una chica joven, era una conversación privada, se salió todo de contexto, se hizo una bola de nieve. Eso es lo que yo pienso. Es joven y no midió sus palabras. No está bien pero creo que ya lo ha pagado con creces me parece", dijo la mamita de Julieta Rodríguez

Además, Patricia Ferrero calificó de ''exagerado" toda la polémica en la que está envuelta su hija Julieta Rodríguez. Para la mami de la rubia, desde un inicio se entiende que su hijita le dirigía esas 'palabritas' a un par de personas en específico.

"Me parece exagerado (pero bueno hay que ver qué está pasando realmente. Era una conversación privada, fue un exabrupto, se le fue de las manos pero lo demás me parece bastante exagerado", dijo la mamá de la excombatiente.

Finalmente, señaló que cuando habló con Julieta Rodríguez de lo sucedido, su hija siempre se mostró muy arrepentida de no solo haber dicho esas frases, sino también de que se difundiera por todos los medios ese material.

"Lo que yo interpreté desde un principio y se lo dije a ella: cuando uno escucha el audio inmediatamente se da cuenta que ella está discutiendo con dos personas, no que se estaba refiriendo a todo el Perú", dijo Julieta Rodríguez.

