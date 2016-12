¿Julieta Rodríguez se fue del Perú tras expulsión de Combate por polémicos audios? [VIDEO]

Julieta Rodríguez se encuentra en el ojo de la tormenta tras la difusión de un audio en donde se le escucha utilizar calificativos de grueso calibre contra los peruanos como 'horrosos', 'cholos de m' e 'indios marginales'.

"(Ella) no (invita) a gente de cuarta, peruanos horrorosos, que no puede invitar. Porque son cholos y no pueden buscar una persona normal porque ¿sabes por qué? (...) Porque son indios marginales", se escucha decir a Julieta Rodríguez en el audio.

Debido a esto, en la edición de Combate del día lunes, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller confirmaron la decisión de expulsar inmediatamente a Julieta Rodríguez del reality de competencia a causa de estos desafortunados comentarios.

Así se anunció la salida de Julieta Rodríguez de Combate

Ante esto, los usuarios de redes sociales han pedido que Julieta Rodríguez también se vaya del Perú por la serie de ofensas que profirió en el polémico audio.

Durante el programa 'Espectáculos', Jazmín Pinedo y Ernesto Jiménez comentaron que muchos usuarios de Twitter les habían contado que habían visto a Julieta Rodríguez en el aeropuerto tras desatarse el escándalo ¿La argentina habrá dejado el Perú?

Sin embargo, durante una llamada telefónica la imitadora y actriz cómica Canchita Centeno manifestó que Julieta Rodríguez estaría dando las disculpas del caso este martes. Aún no se sabe si aparecerá en un canal de televisión o si lo hará por comunicado de prensa.

Así reaccionó Julieta Rodríguez cuando la llamaron para hablar sobre el audio

Recordemos que al conocerse los audios, Julieta Rodríguez se negó a hablar al respecto. Canceló su cuenta de Twitter y colgó una llamada que le hizo un reportero de 'Espectáculos' para recoger sus declaraciones sobre dicho audio.

Cabe destacar que otras figuras argentinas de nuestra farándula como Xoana González y Facundo González repudiaron lo dicho por Julieta Rodríguez en contra de los peruanos y le exigieron disculpas y más humildad.

