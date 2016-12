Julieta Rodríguez protagoniza nuevo ampay tras polémico audio donde insulta a los peruanos [VIDEO]

Julieta Rodríguez estuvo en el ojo de la tormenta después que se filtraran unos audios en donde insulta a los peruanos. Muchos pidieron que la argentina regrese a su país, entre ellos sus propios compatriotas.

Julieta Rodríguez apareció casi una semana después para pedir perdón y decir que estaba arrepentida, puntualizando que se refirió a dos personas en específico en su conversación y no a todos los peruanos.

Incluso después de sus declaraciones, los peruanos no creyeron en sus disculpas e incluso criticaron que Julieta Rodríguez no haya podido derramar ni una lágrima en la entrevista que mantuvo con Amor Amor Amor.

Ahora, Julieta Rodríguez regresa a la polémica tras la emisión de un avance del programa 'Amor Amor Amor'. En las imágenes del programa -que regresará en vivo este lunes 2 de diciembre- se ve a la argentina en una discoteca fumando y bailando en compañía de unas amigas.

"Si pensó que las cámaras de Amor Amor Amor estuvieron apagadas, se equivocó. AMPAY. Julieta no fue deportada y se juerguea en discos de Lima. Porque el chisme nos llama y no podíamos dejar de ampayar. Este lunes 2 de enero vuelve Amor Amor Amor", se escucha en la voz en off.

Ampay Julieta Rodríguez

Julieta Rodríguez envió un mensaje a todos sus seguidores, si es que quedan algunos. La argentina comentó que la estaba pasando muy mal tras las reacciones que ocasionaron la difusión de un polémico audio en el que tilda de 'horrorosos' a los peruanos.

En su última publicación de Instagram, Julieta Rodríguez expresó a través de un comentario su amor por el Perú a pesar de que sus palabras fueron otras, en otro momento.

Julieta Rodríguez en Instagram Julieta Rodríguez en Instagram

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.