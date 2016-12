¿Julieta Rodríguez será expulsada de Combate tras difusión de audio donde llama a peruanos 'indios marginales'? [FOTOS]

¿Sanción? ¿Expulsión? Desde que Renzo Schuller y Gian Piero Díaz regresaron a la conducción de Combate, las normas en el reality de competencia se volvieron más estrictas para los concursantes.

Los conductores habían advertido que las figuras de Combate debían tener un comportamiento intachable tanto dentro como fuera del set del programa y que no se toleraría ninguna falta de respeto a las normas de conducta.

Tal fue el caso de Ámbar Montenegro y Fabio Agostini. Ambos no se presentaron en un programa especial de Combate que se llevó a cabo en el Callao porque se fueron de viaje y no regresaron a tiempo al Perú. Ante esto, la producción del programa decidió expulsarlos del reality de competencia.

Debido a esto, muchos se preguntan si Julieta Rodríguez será retirada del programa después que se hiciera público un audio en donde se escucha a la argentina utilizar unos fuertes calificativos contra los peruanos.

Este es el indignante audio de Julieta Rodríguez

"(Ella) no (invita) a gente de cuarta, peruanos horrorosos, que no puede invitar. Porque son cholos y no pueden buscar una persona normal porque ¿sabes por qué? (...) Porque son indios marginales", se escucha decir a Julieta Rodríguez en el audio.

Los usuarios en redes sociales utilizan el hashtag #JulietaFueraDeCBTyPERU pidiendo que Julieta Rodríguez sea retirada de Combate y que se vaya del Perú.

Algunos de sus compatriotas ya se han manifestado al escuchar este polémico audio. Xoana González y Facundo González arremetieron contra la rubia al escuchar el lamentable audio.

"¿Cómo vas a hablar así de la gente que te da de comer? me siento avergonzada de que sea argentina! HUMILDAD ante todo! Además ni que fuéramos barbies: Nos sacan el tinte y nos llevan a Argentina y no somos nadie... Vergüenza ajena que sea de mi país, PERÚ nos abre las puertas y nos tratan increíble y ¿pagar así? Vergüenza me da", indicó Xoana González a través de sus cuentas en redes sociales.

Facundo González compartió este mensaje claro y directo en su cuenta Twitter: "Uno no puede ser malagradecido con el país que te da de comer. Que pena ver esto no sé qué tenés en la cabeza...".

La producción de 'Espectáculos' intentó comunicarse con Julieta Rodríguez para que responda sobre el audio en donde insulta a los peruanos. La participante de Combate solo atinó a contestar el teléfono, escuchar toda la pregunta de la reportera y luego colgar la llamada.

Así reaccionó Julieta Rodríguez cuando le preguntaron por el audio.

