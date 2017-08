Karate Kid regresará con serie en el 2018  [VIDEO y FOTOS]

¡Karate Kid regresó y no en forman de fichas! La popular película ochentera continuará pero en una serie que contará con 10 episodios. Los actores originales de la película serán los protagonistas.



YouTube Red son los responsables de la producción. Ralph Macchio y William Zabka volverán a vestirse como Daniel LaRusso y Johnny Lawrence y serán los protagonistas de la esperada serie.



El nombre de la serie será Cobra Kai y estará disponible solo en la plataforma YouTube Red. Los interesados tendrás que suscribirse a la plataforma para poder disfrutar de la continuación de Karate Kid.



El portal The Hollywood Reporter indica que la continuación de Karate Kid tendrá 10 capítulos y estarán disponibles en el 2018. La serie busca cerrar el círculo que se inició hace 30 años con Karate Kid.



El guión y la producción estarán a cargo de Josh Heald, Jon Huwitz y Hayden Schlossberg. Esperemos que la continuación de Karate Kid sea todo un éxito y no se trate de todo un fiasco y destruya miles de infancias.