'Yo Soy': Katia Palma rompe varita de "Dulce Princesita"  y lo peor vino después [VIDEO y FOTOS] 

Una pequeña discusión tuvo lugar en un nuevo episodio del programa 'Yo Soy'. Maricarmen Marín le comenzó a reclamar por su actuar a Katia Palma y la comediante le terminó por tirar la vara de la "Dulce Princesita".



"Crees que porque golpeas la mesa y me doblas los ojos. Toda la vida lo mismo", le dijo Maricarmen Marín a Katia Palma en forma de reclamo por su actitud. "Tú crees porque das sorpresas todos los sábados tengo que estar bonito contigo", le respondió Palma para luego tirar la varita.



Ricardo Morán, optando por lo más sano, solo se retiró hacia el público para poder se espectador de la pelea más graciosa en 18 temporadas de 'Yo Soy'.



Yo Soy

Maricarmen Marín le preguntó por que tiraba la varita pero Katia Palma no sabía qué responder. Marín le dijo que mejor la recoja y que muestre su educación y "mate su orgullo". La emociones recién comenzaban en el último episodio de 'Yo Soy'.



"La primera vez la tiraste lejos y no te dije nada...Ahora te voy a pedir que la recojas y la dejes en su sitio. Nadie puede agarrar las cosas de alguien y tirarlas por ahí", le dijo Maricarmen Marín.



El público no se quiso quedar atrás y mostró todo su apoyo a Maricarmen Marín en el reciente programa de 'Yo Soy'. Katia Palma no sabía qué hacer y quería distraer a todos continuando con el programa.



"No seas malcriada y recógela. tu ego y tu malcriadez no te pueden ganar", le dijo Maricarmen Marín para que Katia Plama entre en razón pero no logró su cometido.



"Te recuerdo que yo soy de Palao y mi casa que en la esquina todavía", le dijo Maricarmen Marín a Katia Palma. Mientras tanto, el público asistente a el programa 'Yo Soy' seguía gritando: "¡La varita!".



Katia Palma quería que le "pasen el plástico" pero Maricarmen Marín le dijo que ella misma vaya a recogerla. Palma acepta, se acerca a recoger la varita y "accidentalmente" la termina rompiendo más.



"De ahora consíguete, otra hermana, amiga, mujer", le dijo Maricamen Marín y Katia Palma solo atinó a irse corriendo del set de 'Yo Soy'.



