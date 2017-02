Lady Guillén: Invitado de "Tengo algo que decirte" hace fuerte denuncia contra conductora [VIDEO]

¿Se acuerdan del caso de una chica que quería contactarse con su ex pareja después de no verlo por seis años? El que fue presentado por la conductora Lady Guillén en su programa 'Tengo algo que decirte'. Bueno, el joven aludido "tiene algo que decirle" a Lady Guillén y no es muy agradable.



Brian Power fue contactado por la producción del programa de Lady Guillén porque su ex pareja quería verlo. El joven pianista no sabía que se trataba de su ex pareja, pensaba que quien lo estaba contactando era algún ex alumno de la ONG Sinfonía por el Perú en la que enseñó hasta diciembre de 2014.



En su cuenta de Facebook, Brian Power acusa a la producción del programa de grabar la fachada de su casa sin su consentimiento. El 8 de febrero, día que el pianista acude el programa, se muestran los al rededores de su casa en televisión nacional. Esto podría hacerlo blanco de amenazas.

El joven continúa bastante molesto con Lady Guillén por el formato del programa y la exposición que se hizo de su persona. "Miércoles 8 sale el programa al aire y en video en vivo de Facebook desde la página de Latina.pe y encuentro con sorpresa y desconcierto que en este video se muestra los nombres de la intersección de calles donde queda mi domicilio (2:30), y el número de la puerta de mi edificio (2:54 y 3:07). Información privada y revelada de manera indirecta y sin mi consentimiento. Latina.pe me hizo firmar un acuerdo donde yo cedía los derechos de mi imagen y voz dentro del set de grabación. No recibí pago alguno ni la copia de este acuerdo", escribe el pianista en su Facebook.



Pero, esto no es lo peor de la denuncia, el joven pone el dedo en la llaga al referirse a la amenaza que podría representar este programa si un acosador se pone en contacto con su víctima ¿Sacarán del aire el programa de Lady Guillén por esta denuncia?



"Debo además expresar mi más alta preocupación sobre la plataforma que Latina.pe ha confiado a Lady Guillén y su equipo de producción puesto que resulta que así sin más uno puede ir, contar una historia y obtener la identidad, ubicación y presencia de otra persona sin ningún chequeo aparente. Pregunto: ¿Qué habría pasado si yo hubiera huido de una acosadora obsesionada conmigo? ¿Si un agresor quisiera ubicar a sus víctimas basta con ir donde Tengo algo que decirte? El potencial dañino y destructivo de esta plataforma es muy alto y alarmante", se lee en la denuncia del joven en Facebook.