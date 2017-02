Lady Guillén: Mujer le pide ver a su ex que le fue infiel varias veces y la conductora se lo permite [VIDEO] 

La conductora Lady Guillén presentó el caso de una mujer que quería volver con su ex pareja a pesar de que él le había sido infiel varias veces. Lejos de rechazar el caso y no transmitir el dolor de una mujer que está visiblemente enferma y vulnerable, el equipo de producción de Tengo algo que decirte fue a buscar al sujeto.



"Desde que lo conocí lo traté mal porque era muy desconfiada por los anterior compromisos que tuve, tenía miedo de que me dejarán con otro hijo. Él me saco del vicio del alcohol. me fue infiel la primera vez, yo lo justifiqué que era por mis malos tratos. Cuando tuvo cuatro meses igual me engañó e igual lo perdoné", cuenta Paulina en el programa Tengo algo que Decirte.



Lady Guillén le pregunta a Paulina si ella se siente responsable de las infidelidades de su pareja. "Si él te engañó y te lastimo por qué estás acá", pregunta la conductora de 'Tengo algo que Decirte'.



La conductora permitió que una mujer maltratada se confronte con su maltratador. La conductora permitió que una mujer maltratada se confronte con su maltratador.

Paulina sigue quebrándose y contando problemas de su infancia durante todo el programa, Lady Guillén dice que el programa tienen que cumplir la siguiente etapa. "Yo creo que es un mala decisión", advierte la conductora. Sin embargo, la producción del programa busca al sujeto de nombre Juan Carlos.



Lo que más critican los detractores del programa es que la producción de Tengo algo que Decirte haya transmitido este caso y además haya contactado a la pareja de Paulina. "Nuestra mensajera fue a buscarlo", afirma Lady Guillén con respecto a Juan Carlos.

​

​En las siguientes escenas se observa que la producción del programa fue a buscarlo, pero Juan Carlos declinó la invitación. Mira las escenas aquí ¿Consideras que las críticas a Lady Guillén son válidas en este caso? ¿Está bien ayudar a una mujer a recuperar a un hombre que la lastimó?

fdasd