Lady Guillén reacciona así por críticas sobre en vivo en Huaycoloro [VIDEO y FOTOS]

La conductora del programa "Tengo algo que decirte", Lady Guillén, se pronunció sobre las críticas que recibió en redes sociales por su cobertura en vivo a los damnificados por el desborde del río Huaycoloro.



“No estuve pensando en poses, necesitamos hacer visible la realidad. La desesperación que sentí no tiene palabras. Ver tanta desgracia te deja corto para expresarte, y verlo en TV es distinto a que estar en el lugar de los hechos”, se defendió Lady Guillén.



"Cuando uno hace las corazón, no piensas en maquillar la realidad. La desesperación que sentí me dejó corta para todo que frustrante", continúa Lady Guillén en su defensa contra los críticos de redes sociales.



pic.twitter.com/MDCm6xurTc — LADY GUILLEN (@ladycitaguillen) 2 de febrero de 2017

Lady Guillén hizó una transmisión en vivo con los ciudadanos afectados por los huaicos que azotan el Perú. La conductora de 'Tengo algo que decirte' fue la enviada "especial" de Latina.



Los nervios le jugaron una mala pasada a Lady Guillén. La conductora de 'Tengo algo que decirte' hizo las preguntas más insólitas a los ciudadanos que están siendo afectados por el desborde del río Huaycoloro. Aquí hicimos un top cinco con las más curiosas, todas nos las hicieron llegar nuestros lectores.



Las intenciones de Lady Guillén fueron más que admirables y se resalta el esfuerzo que hace por apoyar a los que más lo necesitan. Un poquito más de cancha y ya estará lista para "reportear" en vivo. ¡Para delante!