Lazy Town: ¡Robbie Rotten anuncia que venció al cáncer de páncreas! [VIDEO y FOTOS]

Hace poco más de un mes se difundió que Stefán Karl Stefansson, el conocido villano Robbie Rotten de la serie infantil Lazy Town, estaba en la fase terminal de un terrible cáncer de páncreas. Rápidamente millones de fans del programa a lo largo y ancho del mundo se conmovieron con la situación de actor islandés, quien pronto moriría ya que la enfermedad estaba muy avanzada.

Sin embargo, un reciente anuncio del protagonista de Lazy Town le devolvió la alegría a sus seguidores. Y es que en una entrevista con el canal de televisión RUV, el actor reveló que luego de dos operaciones está libre del cáncer que lo aquejaba.

‘La maldita enfermedad ha desaparecido. Hasta que vuelva, cuando quiera que sea, espero que nunca. La vida es ahora. Es casi un milagro que siga aquí’, dijo Stefán Karl Stefansson según consignó la web Heavy.com.

"Another thing….a little secret project -- I’ll tell you very soon, and you will be the first to hear, I promise." –Stefán I can't wait to discover what is this all about! Una publicación compartida de We love you, Stefán (@captainrottenbeard) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 10:21 PDT

El actor de Lazy Town contó al medio que le fueron quitando un tumor detrás de otro hasta que se encontraron con un tumor gigante durante una operación. En ese sentido dijo que tuvieron que extraerle un pedazo de páncreas pero que está tranquilo porque pronto logrará regenerarse.

‘El cáncer me ha hecho volver a pensar en mi vida y qué es lo que quiero hacer. La mayoría de la gente se va entre los cinco primeros años, y de pronto tienes que volver a priorizar tu vida. (...) He cambiado muchas cosas. Por ejemplo, ya no hablo de política u otras cosas negativas, me quita demasiado tiempo’, dijo el intérprete de Robbie Rotten al canal.

Good news, everybody! Stefan Karl Stefansson aka Robbie Rotten is cancer free yet again. It was a close call, but the brave bastard miraculously recovered from his recent battle. Now all dank memers and Lazy Town fans can rest easy knowing that their number 1is going to be ok. I hope that he stays cancer free for good. #admin#stefankarlstefansson#stefankarl#lazytown#robbierotten Una publicación compartida de Ronnie Anne (@kawaii_ronnieanne) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 9:47 PDT

Asimismo reveló que el secreto para recuperar su vida ha sido el deporte. ‘Me he recuperado muy rápido y es probable que haya sido por el ejercicio. El deporte es la clave, pero tienes que empezar poco a poco’. Cabe indicar que antes de que le detectaran el cáncer en el 2016, el actor de Robbie Rotten levantaba pesas para aumentar su masa muscular, pero ahora se ha vuelto un amante de la bicicleta donde se ejercita 20 kilómetros al día.

Finalmente dijo que el humor también colaboró en su recuperación. En ese sentido anunció que está escribiendo su primer monólogo. ‘Va sobre el cáncer, lo que es divertido. Reírse no es lo que aumenta la vida pero la hace más fácil. Voy a reírme un poco de esto’.

