Yo Soy: 'Luis Miguel' se la 'jugó' con interpretación de 'La Incondicional y pasó esto [VIDEO]

La gala de Yo Soy continúa en busca del ganador de la nueva temporada. En esta oportunidad, 'Luis Miguel' volvió a presentarse y para tratar de deslumbrar al jurado se arriesgó con una difícil interpretación de 'La Incondicional'.

El participante de Yo Soy arrancó bien con el característico tema de Luis Miguel a fines de los ochentas y parecía convencer a los que toman las decisiones en el programa. Lamentablemente, los nervios lo traicionaron esta vez.

De la mira para adelante, los agudos no le salieron como hubiera querido al 'Luis Miguel' de Yo Soy. El momento más notorio fue cuando se le escapó un 'gallo' al alzar la voz en el cierre del tema. Tanto Katia Palma como Ricardo Morán mostraron su desconformidad.

Pero fue Maricarmen Marín la encargada de evaluar esta presentación de 'Luis Miguel' en Yo Soy: "En algunas canciones te acomodabas mejor, otras eran más agudas y era un poco más tenso. Creo que en esta canción ha sido eso, te he visto tenso. Hemos cambiado bastante la melodía para encontrar otros apoyos y el último agudo no estuvo en la nota. Creo que esta no ha sido tu noche, no estuvo bien la presentación".