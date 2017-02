Solo una madre: Andrea Luna y André Silva nos explican qué transmiten sus personajes [VIDEO y FOTOS]

André Silva y Andrea Luna, los protagonistas de ‘Solo una madre’, saben que el amor hace que nos enfrentemos a nuestros miedos, superemos nuestras limitaciones y nos entreguemos al cien por ciento por la felicidad de quienes amamos. Ambos nos cuentan cómo se han conectado con sus personajes (‘Lucero’ y ‘Ever’) en esta producción que dirige Michelle Alexander.



“‘Ever’, mi personaje, es un chico que ha vivido 8 años en Nueva York. Se fue ahuyentado por las malas decisiones de su padre, quien es un delincuente. Llega de ilegal a los Estados Unidos y tiene que trabajar limpiando baños, como mesero, asistente de cocina, pasa por todos los oficios. Lo poquito que gana se lo envía a su mamá y saca adelante a su familia, pero también construye un mundo de mentiras. Le dice a su mamá que tiene mucho éxito.



Él vive en el sótano de un almacén y en la esquinita forma un cuarto ‘ficho’, para cuando haga Skype con su familia y puedan ver que está bien. Se toma fotos con carros lujosos, en departamentos de sus amigos y así va creciendo la mentira”, cuenta.



¿Vive de las apariencias?

No, lo hace simplemente para darle tranquilidad a su familia. Lo rico de este personaje es que tiene muchas cosas que terminan conectando conmigo. Uno es el tema de la migración. Yo vengo de Huaral, viví allá hasta los 16 años y dejé todo para venirme acá y hacerme camino en el mundo de la actuación. Mis papás viven allá, hablamos por teléfono, por Whatsapp, pero no es lo mismo que llegar a tu casa y que tu mamá te atienda. Cada vez que voy a Huaral, paso por esa sensación. Es un poco lo que le pasa a ‘Ever’.



Tu personaje tiene un hijo con ‘Lucero’ (Andrea Luna) y en la vida real estás a punto de ser padre...

Esa es otra de las cosas que me conecta con él. Estoy pasando por el momento más feliz de mi vida, voy a ser papá. De hecho que toda esa experiencia hace que enriquezca sobremanera mi personaje.



¿Es una etapa de ilusión para ti?

Más que de ilusión, es de felicidad. Siempre soñé con ser papá, tener mi familia, estar rodeado de gente que quiero y deseo cuidar, así que más que ilusión, es un sueño hecho realidad.



¿Ese es el mensaje que te deja ‘Ever’?

Mi personaje tiene muchos mensajes. Uno que te enseña a aceptarte como eres y no mentir. Otro que es un tipo que lucha con todo por su familia, incluso, deja de pensar en él para brindarle todo a los suyos. Es una historia con un gran mensaje de amor.



¿Qué tal la ‘química’ con Andrea?

Buenísima. Habíamos trabajado juntos en ‘Amor de madre’, pero nuestros personajes no se relacionaban. Estoy muy feliz de trabajar con Andrea, nos llevamos superbién, nos divertimos muchísimo, tenemos mucha confianza. Han fluido las cosas mejor de lo que imaginé.



El público te recuerda como el malo (‘Mi amor el wachimán’)...

Sin duda y eso no me preocupa, más bien me alegra y emociona al saber que el personaje que construí hace tiempo, se mantenga vigente. Pero ahora asumo un nuevo reto con una historia distinta, la de ‘Ever’, un tipo noble de buen corazón y a la gente le gusta mucho.

‘MADRE EJEMPLAR’

Para Andrea Luna, este es su segundo protagónico (el primero fue en ‘Locura de amor’) y asegura que ‘Solo una madre’ marcará un antes y un después en su carrera artística.



“‘Lucero’ es una vendedora de flores humilde que trabaja con su tía y hermana en el mercado. Ella queda embarazada inesperadamente, pero lo afronta con mucha responsabilidad y se entrega a su hijo, que tiene unos problema de salud, pero ella no sabe que se lo cambiaron”, dice Andrea.



La novela nos muestra la lucha de una madre por su hijo.

Más que eso, es el reflejo y la entrega de una mujer inexperta en la maternidad por su bebito.



En la actualidad hay chicas que salen embarazadas al tener una relación fugaz y no saben cómo afrontar la situación.

Es cierto, por eso creo que el público se siente identificado con el personaje y la novela. Es fácil decir no lo tengo, lo aborto, no sé... pero esta chica es un ejemplo. Es una madre ejemplar y demuestra que si su hijito hubiera nacido ciego, sin piernas o brazos, igual lo iba a querer y hacer todo para que esté bien.



¿Cómo te sientes en esta etapa de tu carrera?

Estoy contenta. De hecho creo que esta novela va a marcar un antes y un después en mí. Me siento actoralmente más madura y creo que aprendí mucho con todas las producciones en las que he estado.



Te ha despertado tu instinto maternal...

Bueno, por ahora no está en mis planes. Me parece muy hermoso, pero por ahora mis planes son trabajar y seguir estudiando.



Tu personaje ha calado en el público.

Me hablan mucho de mi trabajo, que les gusta y eso significa que el mensaje está llegando.



¿‘Lucero’ es todo un reto?

En realidad es una historia cargada de emociones y justificaciones. Por ejemplo, Vicky (Liliana Trujillo) hace la maldad de cambiar a mi hijo por su nieto, pero se justifica diciendo que todo se basa en el amor que tiene por su familia. El amor por un bebé puede mover fronteras y hacer cosas tan malas, sin embargo, para Vicky está justificado por el amor a los hijos.



Hacen buena pareja con André...

Ya hemos trabajado en otra producción y nos conocemos de hace muchos años. Es nuestro primer protagónico y la química es muy buena, hay mucha energía, somos muy buenos compañeros.



(Milagros Casas)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.