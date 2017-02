'Solo una madre', la nueva aventura de Michelle Alexander, comienza hoy [VIDEO]

‘Solo una madre’ es la nueva telenovela de Michelle Alexander que promete conquistar al televidente. La trama cuenta la historia de Lucero (Andrea Luna), joven madre a quien le cambiarán a su hijo luego de dar a luz.

El bebé caerá en los brazos de Marjorie (Cindy Díaz) y la responsable de este cruel acto es doña Victoria (Liliana Trujillo), quien al enterarse de que su verdadero nieto nació con problemas de salud, planea el cambio.

Con ellas también participan André Silva (Ever) y Juan Carlos Rey de Castro (Felipe), además de Milett Figueroa, Irma Maury, Laly Goyzueta, Oscar Carrillo, entre otros. La telenovela 'Solo una Madre' se estrena hoy a las 9:30 de la noche por América.



“Mi personaje se llama Felipe, es el esposo de Marjorie y vive enamorado de ella. Pero desde que nace su hijo, su esposa cambia radicalmente de actitud, pues no siente mucho cariño por él”, contó Juan Carlos.



Mientras Cindy Díaz comentó : “Marjorie es una chica adinerada que ha crecido teniendo todo, es caprichosa, engreída. Ella siente que ese hijo no es de ella”.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.