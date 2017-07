Maluma peruano llegó a Yo Soy y alocó a Katia Palma ¿Igualitos? [VIDEO] 

Maluma es el sex symbol del momento. Aunque su voz no es su gran talento, su carisma y belleza es lo que llega a cautivar. También tiene gran cantidad de detractores, pero se debe reconocer que el cantante colombiano de 23 años es deseado por hombres y mujeres, grandes y chicos. Algunos, incluso, lo imitan, como Diego Góngora de Yo Soy.

A la última temporada de Yo Soy, volvió a presentarse el imitador de Maluma: Diego Góngora. El joven peruano se presentó la temporada pasada y Katia Palma mostró su emoción. Esta vez, pasó lo mismo y con mejor suerte.

Diego Góngora cantó la nueva canción de Maluma, la ya conocida ‘Felices los 4’. Katia Palma interrumpió el final de la canción para agregarle un gracioso “si tú quieres yo te meto a mi cuarto y siente el boom boom…”, luego empezó a reír.



“Diego, me gusta tu actitud. Tu look, el parecido. Tienes algo de Maluma, tienes el timbre, pero no llegas como Maluma. Yo te voy a decir que sí”, fue el voto de Katia Palma. Maricarmen Marín también lo pasó a la siguiente fase aunque Ricardo Morán se mostró en desacuerdo.

El joven peruano que imita a Maluma se presenta en diferentes discotecas cantando los temas del colombiano. El dejo se sale parecido y tiene un ligero aire. Lo peculiar, es que muchos comentan que no canta tan bien, pero no es problema, pues Maluma tampoco lo hace.



