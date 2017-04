Mario Hart y Korina Rivadeneira: 'Guerreros' los defendieron así por su matrimonio [VIDEO]

Mientras la situación del matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira sigue en manos de las autoridades, sus amigos de 'Esto es Guerra' decidieron romper su silencio y sentar sus posiciones sobre la avalancha de críticas que recibe la pareja por considerarse que todo fue una maniobra legal para salvar a la venezolana de ser expulsada de Perú

Michelle Soifer, Hugo García y Patricio Parodi se refirieron a los ataques recibidos por parte del público y en especial por 'Amor, amor, amor' y 'Espectáculos'. Ellos salieron a responder a los comentarios negativos en apoyo a Mario Hart y Korina Rivadeneira.

"Creo que muchos de nosotros hemos pasados momentos muy difíciles con ese canal... tratan de encontrar la manera de cómo destruirnos y si nos ven caído siguen y siguen, es como hacer leña del árbol caído. Yo quiero decirle a todos los peruanos que esta es una situación muy difícil, son dos jóvenes que se aman mucho... Se empeñan a buscar a esta pareja porque son mediáticos, porque ese canal no quiere a Hart, no quieren a Korina, quieren vernos mal porque tenemos un programa que es tan exitoso y ellos creen que haciéndonos daño van a destruir este canal", indicó Michelle Soifer sobre las opiniones vertidas en Latina sobre Mario Hart y Korina Rivadeneira.

"Estén tranquilos, todo esto va a pasar. Los que estamos cerca a ustedes sabemos las increíbles personas que son y saben el apoyo que tienen de todos nosotros", añadió a su vez Hugo García sobre el caso de Mario Hart y Korina Rivadeneira.

"A la gente que se toma la potestad de querer declarar y que mezclan dos temas distintos. Una cosa es la boda y otro el tema legal de Korina... Ustedes no tienen ningún derecho, no saben de leyes, no inviten a cualquier abogado payaso que quiera salir en pantalla a hacerse conocido... eso dejémoslo a las autoridades y no lo mezclemos con el espectáculo", dijo por su parte el 'Pato' Parodi acerca de sus amigos Mario Hart y Korina Rivadeneira.