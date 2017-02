Mario Hart se queda en Esto Es Guerra ¿por qué cambió de opinión sobre su renuncia? [VIDEO]

Se especuló sobre la salida de Mario Hart de Esto Es Guerra y todo había sido cierto. El guerrero habló con los productores de ProTV y América Televisión para despedirse del reality de competencia luego que trajeran como nuevos jales a Alejandra Baigorria y Krayg Peña. Pero algo inesperado pasó.

Sin embargo, Mario Hart apareció en Esto Es Guerra disputando la banda de capitán. ¿Qué pasó? Después que Patricio Parodi le cediera el liderazgo del equipo 'Los Leones', el 'saliente' de Korina Rivadeneira habló sobre su salida del programa.

"Yo creo que siempre hay momentos en los que las personas piensan con la cabeza caliente, pero las personas inteligentes no toman decisiones con la cabeza caliente. Esta es mi casa, y de aquí nadie me va a mover a menos que sea la producción o usted tribunal", dijo Mario Hart.

Ante la pregunta de si se siente incómodo con la presencia de algunos compañeros en Esto Es Guerra, Mario Hart negó que se sienta fastidiado pero dejó algo en claro.

"La verdad que no. Como le dije, esta es mi casa, esta es mi familia, me llevo muy bien con la mayoría o con casi todos los chicos y una o dos personas nuevas no tienen por qué incomodarme. Yo estoy tranquilo, seguro de querer estar aquí, seguro de pasar una temporada más con todos ustedes y de acá nada ni nadie me va a mover", enfatizó Mario Hart.

Durante la presentación de Krayg Peña, Mario Hart se vio visiblemente incómodo con la presentación del venezolano y había tomado la decisión de renunciar al programa al darse cuenta de las intenciones de la producción.

