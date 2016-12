Mario Hart sorprendió a Korina Rivadeneira con tremendo anillo en Esto Es Guerra [VIDEO] 

Mario Hart sorprendió a todos durante el intercambio de regalos de Esto Es Guerra. El piloto le entregó a Korina Rivadeneira una pequeña bolsa con el presente. Los conductores sospechaban de que se trataba de una joya y ambos acertaron.

Korina Rivadeneira manifestó que se trataba de un anillo y agradeció el gesto a Mario Hart dándole un beso y un abrazo. El capitán de los retadores señaló que esperaba que le quedara porque no tenía su talla.

Como agradecimiento, Korina Rivadeneira le dedicó unas sentidas palabras a Mario Hart: "La verdad muchísimas gracias. Yo antes trabajé con Mario, no tuve la oportunidad de conocerlo y la verdad es que no me agradaba mucho, pero ahora este año he tenido la oportunidad de conocerlo y nadie sabe que es un increíble persona, un increíble trabajador y un increíble hijo", comentó la venezolana.

Así sorprendió Mario Hart a Korina Rivadeneira

Pero no solo eso. Korina Rivadeneira sorprendió a todos al señalar que ella había pedido ese anillo como regalo y comentó que lamenta mucho que la gente hable mal de Mario Hart porque ella sabe lo buena persona que es.

"Eres lo máximo de verdad, eres una persona muy noble. Te he conocido mucho más y todo lo que dice la gente de ti me da cólera porque eres una persona maravillosa. Así que gracias por este obsequio tan lindo que yo quería", puntualizó Korina Rivadeneira.

