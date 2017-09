Melissa Klug reveló por qué no va a perdonar a Yahaira Plasencia [VIDEO]

Este sábado se emitió la entrevista deMelissa Klug en el Reventonazo de La Chola. Ella no solo conversó sobre las críticas que han recibido sus hijas tras no saber quién es la terrorista Maritza Garrido Lecca, también habló de Yahaira Plasencia.



(¿Todavía? Sí. Melissa Klug reveló por qué todavía no ha disculpado a Yahaira Plasencia, la salsera que estuvo en una relación con Jefferson Farfán, expareja de La Chalaca).



Con la sinceridad que la caracteriza, Melissa Klug explicó "por qué siente que su corazón todavía no debe disculpar a Yahaira Plasencia".



"En el momento en que yo estaba pasando una depresión severa fuerte, ella salía en todos los canales, quizá por su inmadurez, por todo lo que la deslumbró en su momento y porque ella sentía que tenía una persona que la iba a poyar en sus payasadas. Ella se burlaba en los canales y yo pasaba momentos muy difíciles. Yo sentí que eso fue una burla", respondió Melissa Klug.



