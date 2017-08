¿Melissa Loza menospreció a Sheyla Rojas como jurado? Esto es lo que piensa la 'Diosa' de la rubia [VIDEO]

Todo parece indicar que Sheyla Rojas y Melissa Loza no son tan amigas, quizá ni lo son. Los comentarios y respuestas que se dieron después de verse en Esto es Guerra, tan solo tienen un poco de respeto. ¿Qué sucedió? Todo inició con la opinión que la rubia dio como jurado en Esto es Guerra.

A Sheyla Rojas no le gustó la presentación que Melissa Loza tuvo en Esto es Guerra. La 'Diosa' bailó como Jennifer Lopez, pero no realizó el correcto lipsync, (sincronización de labios), punto que resaltó la rubia.

"La verdad es que Melissa baila super bien. No sé si es un concurso de baile o playback lo que estamos haciendo el día de hoy. Hizo un baile espectacular. No cantó", dijo Sheyla Rojas. El rostro de Melissa Loza no era el más placentero. Quien se mostró en desacuerdo con las opiniones de la rubia fue 'La Chola Chabuca'.



"Melissa es la carta que yo necesito para ganar este concurso. El paquete está completo en Melissa Loza", fue el comentario de 'La Chola Chabuca'. La respuesta de Sheyla Rojas, fue "Muchas personas van a estar de acuerdo con mi punto de vista".

En ese momento, la primera respuesta que dio Melissa Loza fue "Respeto todos los comentarios y me quedo con el de la persona que más admiro". Fuera de las cámaras de Esto es Guerra, la 'Diosa' tuvo menos filtros sobre la opinión de Sheyla Rojas.

"Yo creo que no somos monedas de oro para gustarle a todo el mundo. Yo lo tomo de quien viene. Se lo dejo a cada quien", mencionó para el programa Estás en Todas. Le preguntaron si admira a Sheyla Rojas y la respuesta de Melissa Loza fue "¡No, pues! Te voy a ser bien sincera".

A pesar de las comentarios de la 'Chola Chabuca', Melissa Loza fue descalificada. Y es que en esa competencia, resaltaron las presentaciones de Cachaza como Bruno Mars y Paloma Fiuza como John Travolta.

Sheyla Rojas vio y escucho la respuesta de Melissa Loza, y no se quedó callada. (¿Tanto le molestó?) La rubia dio una réplica en Estás en Todas. "Es evidente que las demás chicas demostraron muchísimo más talento, esfuerzo y preparación... Estoy hablando de ese día en especial. ... Veo los comentarios de Melissa y creo que ella se molestó de más", mencionó Sheyla Rojas.



