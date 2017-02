Andrea Llosa y Melissa Paredes se dicen de todo en Twitter por denuncia de agresión a la madre de la modelo [VIDEO]

Andrea Llosa y Melissa Paredes se dijeron de todo en Twitter luego que el programa Nunca Más que conduce la periodista hiciera pública una denuncia por maltrato en contra de la madre de la modelo.

Celia Rodríguez, mamá de Andrea Llosa, fue denunciada por las tías del menor de edad por maltrato físico y psicológico. Ante esto, Melissa Paredes decidió enviar un texto por Twitter explicando todos los detalles.

"Hoy el nombre de mi madre se ve perjudicado por personas egoístas que no pueden ver a su padre o a su ex cuñado rehacer su vida con una mujer que lo volvió a amar. Que no les importa usar a un niño con tal de hacer daño", contaba Melissa Paredes en su extenso texto.

Pero no todo quedó ahí. Melissa Paredes calificó de 'falsa' a Andrea Llosa cuando la periodista contó que habían ido a buscar a la modelo a su casa para que dé su descargo sobre la denuncia contra su mamá.

"Qué falsa que eres! Jamás vinieron a buscarme! ¿Y por qué no muestras todas las pruebas que enseñó mi mamá a tu producción? Falsa", comentó Melissa Paredes en su cuenta Twitter.

Andrea Llosa no tardó en responderle a Melissa Paredes y manifestó que la denuncia contra la madre de la modelo estaba en Fiscalía y no era una declaración que ella o su producción hayan obtenido directamente del niño.

Melissa Paredes incluso comentó que las chicas de la producción del programa 'Nunca Más' sentían pena por sacar el informe en contra de Celia Rodríguez porque la señora tenía las pruebas para defenderse.

"Hasta tus chicas de producción estaban apenadas con lo que iban a sacar de mi madre. Porque ellas les mostró su parte. Y dijeron que igual tenían que sacar el programa. Qué pena en serio. Gracias por hacerle daño a mis hermanitos sin investigar. Porque a mí no me haces daño! Pero sí a mi familia", dijo Melissa Paredes.

Andrea Llosa por su parte contaba que la madre de la modelo, Celia Rodríguez, había quedado con la producción para asistir al programa y dar su versión de los hechos pero nunca respondió.

¿No entiendes que tu mamá quedó en ir al programa? Quedamos en recogerla del Agustino. Eso quedó con mi productora. Luego no respondió, contó Andrea Llosa vía Twitter.

