Michelle Soifer solo bajó 400 gramos en 11 días y Erick Sabater reacciona así [VIDEO]

Erick Sabater se enteró que Michelle Soifer logró bajar 400 gramos en 11 días y no pudo evitar mostrar su reacción más sincera cuando el reportero se lo contó durante un evento.

El exparticipante de 'Esto Es Guerra' quiso ocultar su risa de las cámaras al escuchar sobre la 'bajada' de peso de Michelle Soifer en 11 días pero no lo logró.

Recordemos que la nutricionista Milagros Agurto le llamó la atención a Michelle Soifer por no haber bajado 1 kilo y medio como era el plan original y no dudó en decírselo en vivo.

"Mi papel es que tú reconozcas cuáles fueron los errores qué cometiste para no lograr el objetivo. Para esta fecha por el ejercicio y el régimen tu deberías haber bajado un kilo y medio. Hay señoras que bajan hasta 4 kilos", dijo nutricionista Milagros Agurto.

Erick Sabater quiso minimizar su reacción y la noticia sobre Michelle Soifer y dijo que no hablaría de terceras personas. "No voy a opinar. No me interesa nada que tenga que ver con ella ni con terceras personas".

Michelle Soifer participa en el reality 'Yo sí puedo' para bajar de peso y lograr su peso ideal. Sin embargo, la guerrera decepcionó a más de uno de sus seguidores al solo bajar 400 gramos.

