Michelle Soifer: Erick Sabater deja en claro que ella quedó en el pasado [VIDEO]

Erick Sabater minimizó las declaraciones de Rafael Cardozo, quien contó que Michelle Soifer le confesó que él es el amor de su vida.



“Puede haberlo dicho, pero el tema es que sea verdad. Personalmente, no lo siento así. Hay un cariño y respeto, pero es una relación que quedó en el pasado, ahora nos toca vivir el presente”, comentó Erick Sabater.



Por su parte, Michelle Soifer no descartó la posibilidad de entablar una amistad con Erick Sabater, con quien compartirá más tiempo, pues ambos están en ‘Esto es guerra’.



“No tengo problema. ¿Si seremos amigos? Posiblemente, por qué no... Si hemos compartido muchas cosas”, precisó Michelle Soifer.



En tanto, la hermana y mamá de Michelle Soifer, Kimberly y Katherine Cárdenas, confían en que la ‘guerrera’ retome su relación con Erick Sabater.

Erick Sabater y Michelle Soifer 2