Mijael Garrido Lecca reta a Kenji Fujimori a demostrar que es escritor con esta foto

Mijael Garrido Lecca retó a Kenji Fujimori y lo ha hecho imitando el gesto que el congresista tuvo en pleno debate del proyecto alternativo a la Ley Antitránsfuga de la bancada fujimorista: con un cintillo en la boca. ¿Pero por qué?



Lo que ocurre, según Garrido Lecca, es que "muchos han empezado a dudar de la pluma de Kenji". Incluido el periodista. "Para acabar con este misterio" y comprobar si Kenji es quien realmente escribe sus columnas, a Garrido Lecca se le ocurrió invitar al legislador a la redacción de Altavoz. Así lo contó en Facebook.



Y no solo eso. "La idea es bien sencilla: me encantaría entrevistarlo en #TiempoDeCambio, pero con un detalle: lo hacemos por chat. Abrimos dos computadoras y conversamos por escrito", apunta Mijael.



Además, Garrido Lecca aseguró que si Kenji demuestra ser escritor, no tendrá ningún problema en pedirle disculpas. Y pidió a sus seguidores de Facebook que lo ayuden a que su mensaje llegue al hermano de Keiko Fujimori, pues no tiene otra forma de comunicarse con él.



"Si Fujimori demuestra que es escritor, yo habré sospechado sin justicia y le tendré que pedir disculpas; si no es el caso, va a ser bien coqueto. No tengo el número de Kenji, así que quizás me pueden ayudar a hacerle llegar la invitación", escribió en Facebook.



Como era de esperarse, el peculiar reto de Garrido Lecca causó todo tipo de reacciones. Un usuario lo criticó así: "Kenyi va a demostrar que no es escritor y tú que no eres periodista. Divertido".



En tanto, otros respaldaron su idea: "Muy bien Mijael. A mí me parece muy interesante la propuesta. Quien no tiene inventiva, quien carece de ideas y quien no disfruta del sarcasmo con fino humor, váyase entonces a seguir los noticieros TV".