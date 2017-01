Milett Figueroa: ¿qué dijo sobre entrada de 'Pato' Quiñones a Esto es Guerra? [VIDEO]

La entrada de 'Pato' Quiñones a Esto es Guerra sorprendió a muchos seguidores del programa. Quizá una de las más asombradas fue Milett Figueroa, quien indicó que está confiada de que él hará un buen papel en el reality.



"Yo sé que la va a 'romper' aquí. Está feliz y, también, emocionado", indicó Milett Figueroa al programa Estás en todas. Pero una de las cosas que más extrañó fue que la modelo no quiso participar en la presentación de su galán en Esto es Guerra.



Según explicó la joven, que hace poco difundió un video 'hot' en su cuenta de Instagram, ella no deseaba interrumpir la entrada gloriosa de su amor en Esto es Guerra. "No quería, de alguna u otra manera, quitarle su momento", detalló Milett Figueroa.

La celebridad añadió que, como algunos rumores indicaron, esta actitud no fue por la presencia de alguien incómodo en el set de Esto es Guerra. Es así que la siguiente pregunta a Milett Figueroa caía ya de madura y tenía que ver con Melissa Loza.



Como muchos recordarán, 'Milechi' habría estado vinculada en la separación que tuvo la 'Diosa' de Guty Carrera. Según Milett Figueroa, ella no tiene problemas de que 'Pato' Quiñones alterne con la fornida y madura modelo en la pretemporada de Esto es Guerra.



"Yo sé con quién estoy (...) Yo lo conozco, he estado con él en un reality y sé cómo reacciona ante las situaciones que no le gustan", dijo Milett Figueroa a Estás en todas.

