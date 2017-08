Moisés y los 10 Mandamientos: 'Ramsés' casi besa a Carolain Cowen [VIDEO]

Carolain Cowen confesó que se puso nerviosa cuando el actor Sergio Marone (Ramsés en Moisés y los 10 Mandamientos) la tomó por la cintura y quiso robarle un beso durante la grabación del sketch de la ‘lavandería’ con ‘La Paisana Jacinta’.



“La verdad, me sorprendió porque esa parte de la parodia no estaba pauteada así, porque iba a aparecer, caracterizada como ‘Nefertari’, para preguntar quien se quedaba conmigo, pero jamás imaginé que fuera tan directo. Claro, él no sabe que estoy recién casada y que amo a mi esposo”, dijo la actriz cómica.



¿Tu esposo no se pondrá celoso?

No, él confía en mí y sabe que en el trabajo suceden cosas inesperadas.



Cuentan tus compañeros de elenco que te ruborizaste.

Sí, ya no era la ‘churro crudo’, parecía un ‘churro rojo’ (ríe).



¿Y cómo hiciste para eludir sus intenciones?

Solo pensé en mi esposo. No creí que fuera tan coqueto y menos, que mi intervención en la ‘lavandería’ causara tanto alboroto.

¿No sabías que había besado a Susana Giménez en Argentina?

¡Ay!, pero yo solo soy la ‘churro crudo’.



Por otro lado, Alfredo Benavides contó que al grabar la parodia para ‘El wasap de JB’, Sergio Marone y Guilherme se divirtieron mucho al conocer a sus ‘clones’.



“El sketch salió muy divertido, ellos se rieron mucho al conocer a sus dobles, pero cuando apareció ‘Nefertari’ (Carolain), ‘Ramsés’ se volvió loco”, precisó.