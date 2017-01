'El Narrador de cuentos': ¿Qué sucedió con su famoso perro? Acá te lo contamos [VIDEO y FOTOS INÉDITAS]

En el año de 1987 el productor Jim Henson ideó una historia para la televisión británica. Henson nunca imaginó que su creación sería una marca indeleble en millones de niños y adolescentes de todo el mundo. 'El Narrador de cuentos' se estrenó el 15 de mayo de 1988 por la señal de HBO.



Cada episodio tenía una duración de 24 minutos y narraban cuentos europeos actuados con personajes reales. Los temas de 'El Narrador de cuentos' variaba con cada episodio. El actor escogido para hacer de 'El Narrador' fue John Hurt.





Jim Henson, productor de 'El Narrador de cuentos', manifestó que escogió a John Hurt por su peculiar timbre de voz. "Ver a Hurt maquillado y en toda la ambientación medieval era hermoso", contó una vez Henson.



Tío Trome ¿Y el perro?



Sobrin@, sé que entraste para leer sobre el perro pero era necesario realizar una pequeña introducción para ponernos en contexto.



El compañero de 'El Narrador de cuentos' nunca tuvo un nombre. La serie original tuvo una duración de 13 episodios pero fueron más que suficientes para marcar a toda una generación en todo el mundo.



El perro de 'El Narrador de cuentos' era todo un personaje y su fama se hacía sentir en Europa. Esta "mascota" tuvo una aparición el episodio 103 de Jim Henson Hour, el perro entró en reemplazo de otra marioneta llamada "The Thought Lion".



Fue en 1989 que el perro de 'El Narrador de cuentos' tuvo una espectacular aparición en Red Nose Day en BBC1. El carismático personas tuvo tanto éxito que forma parte de un episodio dedicado a los Muppets.



Otro dato curioso es que el perro de 'El Narrador de cuentos' fue entrevista por otra marioneta llamada Rowlf the Dog para la revista llamada "Muppet Magazine".



¿Cómo conoció al Narrador?



El perro contó en dicha entrevista que conoció a 'El Narrador de cuentos' un día que estaba enterrando unos huesos y 'El Narrador' se le acercó para cambiar una historia por un hueso. El cuentista quería cerrar el trato porque deseaba usar el hueso para una rica sopa.



"Su historia me gustó tanto que decidí seguir a su casa y quedarme con él... yo no soy el perro de nadie...yo soy mi propio jefe", cuenta el perro de 'El Narrador de cuentos' para la "Muppet Magazine".



La última aparición pública del perro fue como estrella invitada para Comic Relief en 1989.



En la actualidad el perro de 'El Narrador de cuentos' se encuentra en Center for Puppetry Arts como parte de la exposición Worlds of Puppetry.