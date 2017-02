'Netflix': Estrenos para febrero en series, películas y documentales para el portal digital  [VIDEO]

Este mes de febrero comienza con todo para Netflix. El portal digital tiene lista nuevas series, inicios de temporada y más para todos los suscriptores.



Netflix ofrece el día de hoy el inicio de la tercera temporada de Brooklyn Nine y el estreno de American Crime Stories: El caso O.J Simpson. (Gran serie)



Este viernes también se tiene previsto el estreno en Netflix de: Santa Clarita Diet, la comedia de humor negro con Drew Barrymore y también Imperial Dreams.



Tras la llegada de la quincena de febrero se tiene lista temporada número once de Supernatural, la tercera edición del documental de food porn Chef’s Table. el 20 de febrero y la segunda temporada de Billions. ¡Netflix tiene sorpresas para todos sus seguidores!



Listado de los estreno en Netflix para febrero del 2017:



1 de febrero:



Thor: The Dark Workd

Historias cruzadas

Equals

Riddick

Fruitvale Station



3 de febrero

Imperial Dreams



5 de febrero

Los herederos



8 de febrero

Tiempos felices



10 de febrero

David Brent: Vida en la carretera



14 de febrero

The Theory of Everything

Girlfrined´s Day

El alien y yo



20 de febrero

Cuando te encuentre



24 de febrero

I Don´t Feel at Home In This World Anymore



Documentales y especiales:



1 de febrero

Ashely Madison: Sex, Lies and Cyber Attacks

20 Feet from Stardom

Cobain: Montage of Heck



7 de febrero

Michael Bolton´s Big Sexy Valentine´s Day Special



10 de febrero

Abstranct: The Art of Design



17 de febrero

Chef´s Table, Temporada 3



21 de febrero

Trevor Noah - Afraid of the Dark



25 de febrero

Bellas de noche



Para los peques de la casa



1 de febrero

My Little Pony Equestria Girls: Legend of Everfree



14 de febrero

Project MC2: Valentine´s Day Special



17 de febrero

Dragones: Carrera al borde, tempodara 4



24 de febrero

Veggietales In The City, temporada 1

Las leyendas, temporada 1