Netflix presenta su primer juego con personajes de 'Narcos', 'Stranger Things' y más [VIDEOS]

¡Sobrin@! Ahora Netflix le da en la yema del gusto a sus seguidores y ofrece un juego para poder pasar el tiempo dentro de la plataforma streaming en video.



Netflix ya no solo ofrece series, películas y documentales. La plataforma digital está ofreciendo un atractivo juego donde los protagonistas serán los personajes más icónicos de sus programas originales.



"Los personajes del juego de Netflix serán representados en forma de 8 bits", así lo informa el portal especializado Lópex Dóriga.



Netflix

¿En qué consiste el juego?



El tema es bastante simple. Seleccionar un personaje y luego presionar la barra espaciadora para poder saltar los obstáculos que se presenten en el innovador juego de Netflix.



Los protagonistas:



Entre los personajes que Netflix presentan estan:



*Pablo Escobar de “Narcos”.

* Marco Polo de “Marco Polo”.

* Piper Chapman de “Orange is the New Black”

* Mike Wheeler de “Stranger Things”.



Si deseas jugar puedes ingresar al siguiente link: https://flixarcade.netflix.io/