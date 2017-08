Netflix revela teaser y primera imagen de Jon Bernthal como Frank Castle en The Punisher [VIDEO y FOTO]

La semana pasada Netflix, la plataforma de streaming más famosa del mundo, reveló el primer teaser oficial de The Punisher, la esperada serie de Marvel. Sin embargo, ahora ha traído otra sorpresa para los más fieles fanáticos del cómic.

Estamos hablando del nuevo traje del protagonista de The Punisher. A través de sus redes sociales, Netflix lanzó la primera imagen del ex actor de The Walking Dead, Jon Bernthal, como Frank Castle. ¿Te imaginas cómo se ve?

Luciendo el popular logotipo en forma de cráneo sobre todo su pecho y tronco, el actor de The Punisher nos lanza una mirada directa y penetrante capaz de atravesar cualquier objeto. ¿Emocionado? Tranquilo que te falta ver el teaser.

The Punisher. Foto: Netflix

En el primer adelanto de The Punisher, se ve a Frank Castle tratando de explicar lo que hace y cuál es su objetivo. ‘Los recuerdos no me hacen daño, pero el pasado es más que recuerdos. Le vendiste tu alma al diablo. El vendrá. Vendrá para cobrar’, dice el protagonista de la esperada serie de Netflix.

Jon Bernthal estará acompañado de grandes estrellas. Es así que veremos a Ben Barnes en la piel de 'Billy Russo', Ebon Moss-Bachrach como 'Microchip', Paul Schulze como 'William Rawlins', Amber Rose Revah como 'Dinah Madani', Jason R. Moore como 'Curtis Hoyle' y Daniel Webber como 'Lewis Walcott'.

Asimismo, Deborah Ann Woll, conocida en el Universo Cinematográfico de Marvel, interpretará nuevamente a la abogada Karen Page. Todo un reparto de primera acompañado de una producción ejecutiva de gran nivel a cargo de Steve Lightfoof (Hannibal).

