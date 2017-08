Netflix: The Defenders polariza a los usuarios, algunos la critican y otros la alaban [VIDEOS]

Agosto se ha convertido en un mes muy especial para los hinchas de los héroes de Marvel. Ello porque Netflix estrenó la primera temporada de The Defenders, la cual agrupa a los personajes Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y Daredevil.



Son muchos los comentarios en las redes sociales sobre esta serie de Netflix. Sin embargo, no todos han sido uniformes acerca de la valoración de The Defenders ya que algunos sostienen que es una producción predecible, mientras que otros la alabaron y esperan una siguiente entrega.



Todo este revuelo provocó que The Defenders se convierta en tendencia en poco tiempo. Parece que, en el corto plazo, esto no cambiará y que la serie de Netflix seguirá en el centro de la atención.



TRÁILERES

La primera temporada de The Defenders ha sido muy esperada por los seguidores de los cómics. Esto se puede reflejar en la cantidad de reproducciones que han tenido en YouTube los avances, los cuales fueron canalizados por el canal de Netflix en dicha plataforma.

El primero de ellos cuenta, hasta el momento, con más de 9 millones de visualizaciones. Mientras que el segundo y tercer tráiler de The Defenders tienen 5 millones y 900 mil, respectivamente.



Por otro lado, el portal IMDb le ha dado 8,5 puntos de 10 a la serie de Netflix. Nada mal.