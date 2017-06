¡Patricio Parodi no quiere nada de nada con Sheyla Rojas! Ni le declara a su programa [VIDEO]

La ruptura entre Patricio Parodi y Sheyla Rojas se pone más tensa e intensa cada día. Los ex ‘locos de amor’ de Esto es Guerra ya no quieren saber nada del otro, pero uno de ellos hace lo posible para evitar la comunicación, a tal punto de voltear la cara e ignorar saludos.

Aunque Sheyla Rojas ya no está en Esto es Guerra, todavía es parte de América Tv porque conduce el programa Estás en Todas y Patricio Parodi lo sabe muy bien. El participante de Esto es Guerra ha decidido evitar las cámaras del programa de espectáculos. Aunque no ha dicho por qué, se cree que es porque lo conduce su ex.

En un informe que presentó Estás en Todas, se ve cómo Patricio Parodi voltea la cabeza cada vez que la reportera del programa se acerca a entrevistarlo. El musculoso joven camina rápido y se aleja del micro cada vez que la reportera lo saluda.

Patricio ignora cámara de Estás en Todas

En vista de esto, la reportera decidió preguntar a los compañeros de Patricio Parodi por qué no quiere declarar a Estás en Todas. Muchos mencionaron que quería evitar algún comentario de Sheyla Rojas, conductora del programa.

A esto, Choca Madrós, conductor de Estás en Todas, dijo que se había enterado que Patricio Parodi está incómodo con Sheyla Rojas y los otros que han hablado de él en la edición pasada. La rubia respondió “creo que es mejor conversar las cosas. La relación entre Patricio y yo terminó bien, no entiendo qué pasó… bueno ya conversaremos entonces”, dijo.

Sheyla Rojas responde a Patricio



