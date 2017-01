Peluchín le responde así a Sofía Franco: "Permitiste que se difame a mi familia injustamente"

Como era de esperarse, Rodrigo González decidió responderle a Sofía Franco luego que la rubia conductora de 'Cuéntamelo Todo' contara en una entrevista que la amistad que mantenía con 'Peluchín' peligró cuando ambos empezaron a competir.

"Esa fue la peor parte: competir con él porque cada uno tiene su ideología de trabajo y yo si pongo en la balanza rating o amigos para mí va a pesar más amigos. Pero cada quien se maneja como quiere. Yo no soy nadie para decir 'mira cómo te estás portando'. Amigos todos tenemos un montón", dijo Sofía Franco en Día D.

Ante esto, Rodrigo González decidió enviarle un mensaje a Sofía Franco para dejarle en claro por qué la amistad entre ambos llegó a su fin.

"El alejamiento se debe a que permitiste que durante tu conducción se difame a mi familia injustamente con temas personales que tú si tienes claro como son y manejas a la perfección, en aras de sumar algún punto más a tu ahora ex programa", explica Rodrigo González en el mensaje que comparte en sus redes sociales.

Pero no solo eso. Además del texto que le dedica a Sofía Franco, Peluchín también comparte una fotografía en donde aparece su excompañera de 'Amor Amor Amor' junto a su pareja y a Sean Rico en casa del conductor de Latina.

"La falta de lealtad si es un problema para mí. Difícilmente la olvido aunque la perdone. No es el rating que ese llega solo gracias a la complicidad con mi gente y con toda la lavandería televisiva en contra de la cual eres parte ahora. No aproveches la prensa para tu nuevo programa mintiendo, pensando que como estoy de vacaciones lo harás impunemente y yo no diré nada", continúa Rodrigo González.

Finalmente, Peluchín señala que en todo momento Sofía Franco pudo haberse comunicado con él para tratar de solucionar las cosas pero ella nunca lo hizo. Sin embargo, le desea suerte en el programa 'Cuéntamelo todo' que saldrá por ATV.

"Si valoras la amistad hubieses usado mi numero personal de teléfono el cual sabes de más. Suerte en este nuevo reto y suerte la tuya que dices todos tenemos "muchos amigos", yo no, fíjate. Y menos en la televisión. Los prefiero pocos, reales y leales, pero sobretodo, lejos de ella", puntualizó Peluchín.

Esto había dicho Sofía Franco sobre su amistad con Peluchín.

