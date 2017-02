Pokémon: Equipo Rocket gana a Ash por primera vez en 20 años [VIDEO y FOTOS]

Si dices que nunca has visto Pokémon, lo más seguro es que mientas. Ahora sí, empecemos. En uno de los recientes episodio del anime Pokémon Sol y Luna se puede ver un típico enfrentamiento entre el Equipo Rocket y Ash. El destino de los enfrentamientos de la saga de Pokémon fue casi el mismo en casi 20 años hasta el día de hoy.



Sí , aunque no se puede creer, el Equipo Rocket le ganó a Ash y a su mancha de Pokémon. La diferencia de este evento fue que Jessie, Meowth y James contaron con la ayuda de dos nuevos pokémon llamados Mareanie y Mimikyu.



Sin trampas. Lo que más llamó la atención de todos los fanáticos de Pokémon fue que el Equipo Rocket se hizo de la victoria sin hacer ningún truco o trampa.



Ni ellos lo podían creer. Jessie, James y Meowth eran capaces de creerse lo que acababa de pasar. Pero no todo lo que brilla es oro, en el último momento apareció Bewear, un Pokémon que lleva persiguiendo al Equipo Rocket desde su llegada a Alola para cuidarles, y que se lleva a los villanos antes de que pudieran hacerse con el compañero de Ash.



La racha de 20 años sin ganar del Equipo Rocket llegó a su fin y todos los fanáticos de Pokémon están más que felices. Cabe recordar que el anime de Pokémon Sol y Luna inició el 17 de noviembre.