El Regreso de Lucas ha sorprendido a muchos con la revelación de la verdadera identidad de Lucas, el niño perdido hace 20 años. Ringo, el hijo de Mario (Carlos Mesta) es en realidad el pequeño que Elena (Ana María Orozco) y Reinaldo (Salvador del Solar) han buscado por años después de su misteriosa desaparición.

El actor que interpreta a Ringo/Lucas es Francisco Bass, el argentino que llegó a Perú y logró superar un difícil casting para personificar a un joven con un pasado oculto. En conversación con TROME, Fran, como le gusta que lo llamen sus amigos, nos cuenta detalles de la novela El Regreso de Lucas, su paso por Rebelde Way, su amistad con Pablo Heredia y Coco Maggio, y sus planes para el 2017.

Francisco Bass contó que la novela El Regreso de Lucas cuenta con aproximadamente 60 episodios y que es un producto de calidad que cuenta con un gran elenco nacional e internacional. La producción de América Televisión y Telefé ha sido vendida a varios países de América Latina, así como Asia y África.

Así se descubre quién es el verdadero Lucas

Pero eso no fue todo. Francisco Bass compartió parte de su experiencia al trabajar con junto a actores como Ana María Orozco (Betty, la Fea) y Salvador del Solar, nuestro Ministro de Cultura en El Regreso de Lucas.

"Hasta con mi abuela veíamos 'Betty La Fea'. Las vueltas de la vida hacen que uno esté trabajando, ser el hijo de una mujer que claramente no podría ser mi madre porque es muy joven pero estar coprotagonizando una serie con una persona que admiras tanto y del que fui como un fan, un espectador de ella", dijo Francisco Bass sobre Ana María Orozco.

En el caso de Salvador del Solar, Francisco Bass señaló que el actual Ministro de Cultura no solo fue un excelente actor sino una magnífica persona de la que aprendió mucho. Además, el protagonista de 'El Regreso de Lucas' se animó a invitar a todos a ver 'Magallanes', película en donde Salvador del Solar fue el director.

Elena y Reinaldo van al encuentro del verdadero 'Lucas'

"Lo que tiene Salvador es que, al ser hombre, y yo mirarlo como referente, no paré de aprender. Tienes al frente a un tipo que la tiene tan clara y es un referente con el que pude compartir escenas muy fuertes (...) Y con Salvador se aprende todo el tiempo, no solo de actuación sino de la vida. Es un humano maravilloso, con una ética intachable y por eso me pone muy contento que lo tengan como Ministro", contó Francisco Bass.

Sin embargo, Francisco Bass lamentó que El Regreso de Lucas haya tenido tantos recortes para su transmisión por América Televisión y espera que en los otros países donde la producción ha sido adquirida no suceda lo mismo porque muchas buenas escenas han sido eliminadas.

"Es una lástima, lo siento mucho, sobretodo para Perú, es algo que se está haciendo acá y espero que no suceda en otros países. Son decisiones de gerencia, del canal, no tiene nada que ver con los actores. Lo lamento mucho porque realmente se están perdiendo escenas muy buenas. Yo me puedo quejar que a afecten a mi personaje pero también me quejo por la historia de Lila y Juan, o de no haber visto a Pablo Heredia en la novela. Ya hubo primer beso con 'Sofía', un encuentro con 'Elena'" entre lágrimas y abrazos", contó Francisco Bass sobre los cortes de El Regreso de Lucas.

Francisco Bass Francisco Bass disfrutó de Ica, Paracas, por fiestas de fin de año.

Mira toda la entrevista con Francisco Bass para Trome en el siguiente video:

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.